Левандовски об 1:2 с «Атлетико»: «Мне не хватало спокойствия в штрафной, уверенности в себе. В конце «Барса» играла, будто это финал: если хочешь победить, но не можешь, важно хотя бы не проиграть»

Роберт Левандовски высказался о потере уверенности «Барсы» в последних играх.

В 18-м туре Ла Лиги каталонцы проиграли «Атлетико » (1:2), пропустив на 96-й минуте.

«В последних двух-трех матчах у нас были отличные моменты, которые мы упустили. У меня самого было ощущение, что мне не хватало немного спокойствия в штрафной и, возможно, уверенности в себе.

Думаю, команда злилась еще больше, потому что в первом тайме мы показали отличную игру. Мы выглядели хорошо, даже во втором тайме играли достойно, но из-за наших ошибок «Атлетико» создал моменты и забил два гола. Неважно, как ты играешь: если не реализуешь свои моменты, забивать становится труднее. Нам не хватило последнего штриха, и это объясняет поражение.

В последние минуты мы играли, как будто это финал, который мы проигрываем, и нам во что бы то ни стало нужно забить. Иногда нужно понимать: если хочешь победить, но не можешь, важно хотя бы не проиграть. Думаю, этот матч стал для нас уроком. Это случалось с нами несколько раз в этом сезоне. Думаю, в следующем году мы вернемся сильнее и будем играть лучше.

Когда я сравниваю себя сейчас с тем, каким я был несколько лет назад, я вспоминаю, что тоже учился. Иногда победа не выходит из головы, но через два-три дня нужно было играть снова, и мне иногда не хватало концентрации. Когда игроки определенного возраста играют каждые три дня, самое важное – это подготовка. У тебя нет времени праздновать победу. Как только матч окончен, нужно готовиться к следующему, и это самое главное», – сказал форвард «Барселоны» в интервью La Liga TV.