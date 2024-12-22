Мбаппе после 4:2 с «Севильей»: «Моя адаптация завершена – знаю, что способен на большее. После промаха с пенальти с «Атлетиком» я достиг дна, понял, что должен выкладываться»

Килиан Мбаппе считает, что способен на большее.

В сегодняшнем матче с «Севильей» (4:2) в 18-м туре Ла Лиги форвард «Реала » отметился голом и ассистом. Мбаппе забил за клуб в 4-й игре подряд.

– Cегодняшний матч был лучшим в сезоне?

– Наверняка. Мы сыграли очень хорошо, мы стали значительно лучше за последние несколько месяцев. Было тяжело, как и всегда против «Севильи». Мы были немного уставшими после выезда в Катар, но мы сделали все возможное в первом тайме, играли очень хорошо с самого начала, выходили на половину поля соперника, были нацелены атаку и много забивали. Я чувствую, что болельщики остались в восторге от сегодняшнего матча, и мы тоже.

– Команда уже пять матчей подряд забивает по три гола и более…

– Мы лучше узнаем друг друга. С моим приездом в команде многое изменилось, но, как сказал тренер, адаптация закончилась. Я прекрасно себя чувствую, и на поле заметно, что я стал лучше понимать остальных. Мы все играем намного лучше.

– Как бы вы подвели итоги первых нескольких месяцев?

– Я могу гораздо больше. Я знаю, что способен на большее, чем я показываю. Но, как я уже говорил, в последних матчах я становлюсь лучше.

В матче с «Атлетиком » я достиг дна, промахнувшись с пенальти... Я понял, что должен выкладываться за эту футболку полностью.

– Чего бы вы хотели в 2025 году?

– Самого лучшего для всего мадридизма. Лучшего в личном плане, что, в конце концов, самое главное. Как игрок – добиться большего успеха, чем в 2024-м. Я хочу много трофеев, много таких матчей, как сегодня. И наслаждаться игрой за «Реал », – сказал Мбаппе в интервью клубному телевидению.