Мбаппе после 4:2 с «Севильей»: «Моя адаптация завершена – знаю, что способен на большее. После промаха с пенальти с «Атлетиком» я достиг дна, понял, что должен выкладываться»
В сегодняшнем матче с «Севильей» (4:2) в 18-м туре Ла Лиги форвард «Реала» отметился голом и ассистом. Мбаппе забил за клуб в 4-й игре подряд.
– Cегодняшний матч был лучшим в сезоне?
– Наверняка. Мы сыграли очень хорошо, мы стали значительно лучше за последние несколько месяцев. Было тяжело, как и всегда против «Севильи». Мы были немного уставшими после выезда в Катар, но мы сделали все возможное в первом тайме, играли очень хорошо с самого начала, выходили на половину поля соперника, были нацелены атаку и много забивали. Я чувствую, что болельщики остались в восторге от сегодняшнего матча, и мы тоже.
– Команда уже пять матчей подряд забивает по три гола и более…
– Мы лучше узнаем друг друга. С моим приездом в команде многое изменилось, но, как сказал тренер, адаптация закончилась. Я прекрасно себя чувствую, и на поле заметно, что я стал лучше понимать остальных. Мы все играем намного лучше.
– Как бы вы подвели итоги первых нескольких месяцев?
– Я могу гораздо больше. Я знаю, что способен на большее, чем я показываю. Но, как я уже говорил, в последних матчах я становлюсь лучше.
В матче с «Атлетиком» я достиг дна, промахнувшись с пенальти... Я понял, что должен выкладываться за эту футболку полностью.
– Чего бы вы хотели в 2025 году?
– Самого лучшего для всего мадридизма. Лучшего в личном плане, что, в конце концов, самое главное. Как игрок – добиться большего успеха, чем в 2024-м. Я хочу много трофеев, много таких матчей, как сегодня. И наслаждаться игрой за «Реал», – сказал Мбаппе в интервью клубному телевидению.
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