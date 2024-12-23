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«Сафонов – специалист по пенальти, он снова это продемонстрировал». Энрике о победе над «Лансом»

Луис Энрике отметил роль Матвея Сафонова в победе над «Лансом» (1:1, 4:3 по пен.).

«ПСЖ» выиграл матч 1/32 финала Кубка Франции благодаря двум сэйвам российского вратаря в серии 11-метровых.

«Такую ситуацию можно было предвидеть. Когда играешь 90 минут на выезде против соперника такого уровня, нужно быть готовым к этому. И мы были готовы. Сафонов – специалист по пенальти, он снова это продемонстрировал.

Мы очень довольны результатом, поскольку победа добыта в муках. Мы возлагаем большие надежды на 2025 год», – сказал тренер «ПСЖ».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: L’Équipe
logoМатвей Сафонов
logoКубок Франции
logoПСЖ
logoЛуис Энрике
logoлига 1 Франция
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