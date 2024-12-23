«Аталанта» забила 124 гола за год, побив рекорд клуба

«Аталанта » забила 124 гола в 2024 году во всех турнирах, побив свой рекорд.

Предыдущее достижение клуба было установлено в 2021-м – 123 мяча (учет ведется с сезона-1929/30).

В воскресенье бергамаски обыграли «Эмполи» (3:2) и после 17 туров лидируют в сезоне Серии А.

28 декабря «Аталанта» может обновить свой рекорд – в матче с «Лацио».