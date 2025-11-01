Пеп о травмах: «Молюсь, чтобы у меня был состав в этом сезоне. Когда у нас более-менее все были в строю, «Ман Сити» был лучшей командой»
Пеп Гвардиола надеется, что в этом сезоне «Ман Сити» не пострадает от травм.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола надеется, что у команды не будет травм в этом сезоне.
«Я молюсь о том, чтобы в этом сезоне у меня был состав [без травм]. В конце концов, когда у нас более-менее набирался состав, мы были лучшей командой в последних 20, 15, 10 матчах [прошлого сезона]. Мы были лучшей командой по результатам в Премьер-лиге.
Проблема в том, что в прошлом сезоне был период, когда мы не выиграли 9-10 матчей. Когда такое случается, выиграть АПЛ невозможно», – сказал Гвардиола.
Опубликовано: Sports
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости