У «Аталанты» 13 побед в сезоне Серии А – больше всех в топ-5 лиг. По 12 матчей выиграли «Ливерпуль», «Реал», «Барса», «Атлетико», «ПСЖ» и «Наполи»

«Аталанта» одержала больше всех побед в чемпионате среди клубов топ-5 лиг Европы.

Одолев в воскресенье «Эмполи» (3:2), бергамаски выиграли 13-й матч в текущем сезоне Серии А. На счету «Наполи » 12 побед.

Также по 12 матчей в своих чемпионатах выиграли «Ливерпуль », «Реал », «Барселона », «Атлетико» и «ПСЖ ». У «Баварии» 11 побед в текущем сезоне Бундеслиги.

У «Аталанты» 11 побед подряд в Серии А. Бергамаски лидируют в таблице