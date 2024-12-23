У «Аталанты» 13 побед в сезоне Серии А – больше всех в топ-5 лиг. По 12 матчей выиграли «Ливерпуль», «Реал», «Барса», «Атлетико», «ПСЖ» и «Наполи»
«Аталанта» одержала больше всех побед в чемпионате среди клубов топ-5 лиг Европы.
Одолев в воскресенье «Эмполи» (3:2), бергамаски выиграли 13-й матч в текущем сезоне Серии А. На счету «Наполи» 12 побед.
Также по 12 матчей в своих чемпионатах выиграли «Ливерпуль», «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «ПСЖ». У «Баварии» 11 побед в текущем сезоне Бундеслиги.
У «Аталанты» 11 побед подряд в Серии А. Бергамаски лидируют в таблице
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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