Владимир Пономарев: «Станкович – хитрожопый! Сам из «Спартака» не уйдет. Зачем ему терять деньги?»
Пономарв: Станкович сам из «Спартака» не уйдет.
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев назвал Деяна Станковича «хитрожопым».
«Для Станковича матч в Краснодаре — судьбоносный. Думаю, там решится все. Дальше его выходки, дисквалификации, положение команды терпеть никто не будет. «Спартак» все время лихорадит. Конечно, ничейный исход будет успешным.
Тогда его оставят, сам он не уйдет. Он – хитрожопый . У него же контракт, и зачем терять деньги? Будет ждать увольнения и зарплату по соглашению. Хотя сейчас все такие. Но в Краснодаре не будет ничего интересного. У «Спартака» оборона горит вся целиком. «Быки» их будь здоров «причешут», трешку забьют и все. Москвичи не смогут навязать им борьбу», – сказал Пономарев.
