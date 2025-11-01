  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Владимир Пономарев: «Станкович – хитрожопый! Сам из «Спартака» не уйдет. Зачем ему терять деньги?»
8

Владимир Пономарев: «Станкович – хитрожопый! Сам из «Спартака» не уйдет. Зачем ему терять деньги?»

Пономарв: Станкович сам из «Спартака» не уйдет.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев назвал Деяна Станковича «хитрожопым».

«Для Станковича матч в Краснодаре — судьбоносный. Думаю, там решится все. Дальше его выходки, дисквалификации, положение команды терпеть никто не будет. «Спартак» все время лихорадит. Конечно, ничейный исход будет успешным.

Тогда его оставят, сам он не уйдет. Он – хитрожопый . У него же контракт, и зачем терять деньги? Будет ждать увольнения и зарплату по соглашению. Хотя сейчас все такие. Но в Краснодаре не будет ничего интересного. У «Спартака» оборона горит вся целиком. «Быки» их будь здоров «причешут», трешку забьют и все. Москвичи не смогут навязать им борьбу», – сказал Пономарев.

«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?3475 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ЛокомотивЛокомотив
Опубликовано: Sports
Источник: Legalbet
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
Владимир Алексеевич Пономарев
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Игроки «Спартака» в метро: вернули 2006-й. Тогда чуть не опоздали на ЛЧ с «Интером»
сегодня, 07:20
Кто из этих игроков – рекордсмен по победам в FONBET Кубке России?
вчера, 19:30
«Вернули 2006-й!» Футболисты «Спартака» проехались в метро – как 19 лет назад перед игрой ЛЧ
вчера, 16:58Видео
Главные новости
Александр Дюков: «Матч ТВ» невозможно представить без российского футбола. И футбол не обойдется без главного спортивного канала страны. Мы видим высокие рейтинги трансляций»
5 минут назад
Рубен Аморим: «Мне все равно, будет ли «МЮ» выше «Ливерпуля». Просто хочу побеждать в каждом матче и стать чемпионом»
27 минут назад
Миллер поздравил «Матч ТВ» с 10-летием: «Амбициозные цели достигнуты. Для россиян – это возможность наблюдать за достижениями спортсменов, гордиться нашей страной как великой спортивной державой»
45 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» примет «Севилью», «Реал» против «Валенсии»
сегодня, 07:43
Чемпионат Германии. «Лейпциг» сыграет со «Штутгартом», «Бавария» против «Байера»
сегодня, 07:15
Чемпионат Франции. «ПСЖ» примет «Ниццу», «Монако» Головина сыграет с «Парижем», «Марсель» в гостях у «Осера»
сегодня, 06:56
Новый контракт РПЛ и «Матч ТВ», ЦСКА подарил Челестини победу на 50-летие, Медведев вылетел с «Мастерса», СКА опять проиграл, CAS допустил российских саночников и другие новости
сегодня, 06:10
Нашей платформенной команде нужен сильный frontend-разработчик. Не ждите – откликайтесь на вакансию!
сегодня, 06:00Вакансия
Чемпионат Италии. «Наполи» против «Комо», «Ювентус» в гостях у «Кремонезе»
сегодня, 05:57
Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Рубина», «Зенит» против «Локомотива»
сегодня, 05:05
Ко всем новостям
Последние новости
Алекс Сарфо: «Кокорин мог бы заиграть в «Барсе», в этой жизни возможно все. Он отличный нападающий»
19 минут назад
Тренер «Пари НН» Шпилевский о слухах про отставку: «Я делаю то, что хочу и умею. Развитие требует времени»
33 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Халиджа», «Аль-Наср» Роналду встретится с «Аль-Фейхой»
сегодня, 07:58
«ПСЖ» – «Ницца». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 07:52
Александр Глеб: «Команды РПЛ уже приноровились к приемам «Зенита». К топовой «Барсе» тоже долго не могли найти ключ, но потом научились с ней соперничать»
сегодня, 07:33
Кубок МЛС. 1-й раунд. «Интер Майами» Месси сыграет с «Нэшвиллом» в ответном матче
сегодня, 07:25
«Наполи» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 07:05
«Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 06:36
Черышев открыт к предложениям: «Страсть к футболу пока не утрачена, поэтому нужно двигаться дальше»
сегодня, 06:25
«Зенит» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 20:15
сегодня, 06:07