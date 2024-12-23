У Брандта впервые 1+1 за «Дортмунд» в Бундеслиге – в 171-м матче. За «Байер» был дубль и 2 ассиста в одной игре в 2019-м
Юлиан Брандт забил гол и отдал ассист впервые в матче за «Боруссию» в Бундеслиге.
Хавбек сделал это в 171-й игре за клуб – в воскресенье против «Вольфсбурга» (3:1).
Последний раз Брандт забивал и отдавал в одной игре в турнире в феврале 2019 года – в матче за «Байер» против «Майнца» (5:1), в котором он сделал дубль и 2 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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