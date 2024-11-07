Мусиала, Киммих, Рюдигер, Виртц, Хавертц – в составе сборной Германии на матчи с Боснией и Герцеговиной и Венгрией
Команда Юлиана Нагельсманна встретится со сборными Боснии и Герцеговины и Венгрии в рамках Лиги наций. Матчи пройдут 16 и 19 ноября.
Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Александр Нюбель («Штутгарт»), Штефан Ортега («Манчестер Сити»);
Защитники: Робин Гозенс («Фиорентина»), Бенджамин Хенрихс («РБ Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт»), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Джонатан Та («Байер»), Антонио Рюдигер («Реал»);
Полузащитники: Роберт Андрих («Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Гросс («Боруссия» Дортмунд), Джамал Мусиала («Бавария»), Анджело Штиллер («Штутгарт»), Флориан Виртц («Байер»), Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд), Феликс Нмеча («Боруссия» Дортмунд);
Нападающие: Тим Кляйндинст («Боруссия» Менхенгладбах), Серж Гнабри («Бавария»), Кай Хавертц («Арсенал»), Дениз Ундав («Штутгарт»).
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