  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мусиала, Киммих, Рюдигер, Виртц, Хавертц – в составе сборной Германии на матчи с Боснией и Герцеговиной и Венгрией
1

Мусиала, Киммих, Рюдигер, Виртц, Хавертц – в составе сборной Германии на матчи с Боснией и Герцеговиной и Венгрией

Сборная Германии огласила состав на ноябрьские матчи.

Команда Юлиана Нагельсманна встретится со сборными Боснии и Герцеговины и Венгрии в рамках Лиги наций. Матчи пройдут 16 и 19 ноября. 

Вратари: Оливер БауманнХоффенхайм»), Александр Нюбель («Штутгарт»), Штефан ОртегаМанчестер Сити»);

Защитники: Робин ГозенсФиорентина»), Бенджамин ХенрихсРБ Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин КохАйнтрахт»), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Джонатан Та («Байер»), Антонио РюдигерРеал»);

Полузащитники: Роберт Андрих («Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Гросс («Боруссия» Дортмунд), Джамал Мусиала («Бавария»), Анджело Штиллер («Штутгарт»), Флориан ВиртцБайер»), Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд), Феликс Нмеча («Боруссия» Дортмунд);

Нападающие: Тим Кляйндинст («Боруссия» Менхенгладбах), Серж ГнабриБавария»), Кай ХавертцАрсенал»), Дениз УндавШтутгарт»).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Немецкого футбольного союза
logoБавария
logoБоруссия Дортмунд
logoБайер
logoБоруссия Менхенгладбах
logoАйнтрахт Франкфурт
logoШтутгарт
logoФиорентина
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoСборная Германии по футболу
logoРеал Мадрид
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoСборная Венгрии по футболу
logoАрсенал
logoсборная Боснии и Герцеговины по футболу
logoХоффенхайм
logoПаскаль Гросс
logoОливер Бауманн
logoРБ Лейпциг
logoАнтонио Рюдигер
logoСерж Гнабри
logoДжонатан Та
logoБенджамин Хенрихс
logoЮлиан Брандт
logoРобин Гозенс
logoАлександр Нюбель
logoЙозуа Киммих
logoШтефан Ортега
logoМаксимилиан Миттельштедт
logoТим Кляйндинст
logoРоберт Андрих
logoЮлиан Нагельсманн
logoЛига наций УЕФА
logoКай Хавертц
logoРобин Кох
logoАнджело Штиллер
logoФеликс Нмеча
logoКрис Фюрих
logoДениз Ундав
logoНико Шлоттербек
logoДжамал Мусиала
logoФлориан Виртц
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Бавария» хочет подписать конкурента Кейну. Дьокереш, Мармуш, Шешко, Опенда – в списке
19 минут назад
«МЮ» был шокирован решением Гвардиолы возглавить «Сити». «Юнайтед» вел переговоры с тренером в 2015-м и считал, что договоренность близка
49 минут назад
Тьерри Анри: «Сейчас «Арсенал» не борется за победу в АПЛ. Будет невероятно сложно. Не ожидаю краха «Ливерпуля» и «Ман Сити»
538 минут назад
Хаманн о пропуске «Золотого мяча» «Реалом»: «Не стоит удивляться, если у Винисиуса появится мания величия. Сами виноваты. Он теперь считает себя больше клуба, вероятно»
2153 минуты назад
Спортс’’ ищет аккаунт-менеджера в отдел продаж. Сделаем больше рекламных активаций, чем голов у Роналду!
сегодня, 11:00Вакансия
«ПСЖ» не накажут за баннер с надписью «Свободу Палестине»: «Его нельзя считать провокационным или оскорбительным»
9сегодня, 11:00
Смородская о том, что Пиняев стоит 22,3 млн евро: «Неадекватная цена, никто не купит его за такие деньги. Я бы дала 5 миллионов максимум»
31сегодня, 10:57
Анри о «новой эре» в «Барселоне»: «Не думаю, что ее начал Флик. Он продолжает то, что делал Хави, который дал шанс Кубарси и Ямалю»
42сегодня, 10:48
Эрмосо об улыбке после поцелуя Рубиалеса: «Почему я не должна была улыбаться? Из-за того, что меня заставили чувствовать себя плохо?»
49сегодня, 10:45
Вальверде удивлен словами Анчелотти о том, что в матче с «Миланом» его заменили из-за проблем со спиной. У хавбека их нет (COPE)
46сегодня, 10:30
Ко всем новостям
Последние новости
Эмери об игре рукой Мингза в матче с «Брюгге»: «Самая большая ошибка, которую я видел в своей карьере. В моей жизни такое случалось лишь раз. Сегодня»
4 минуты назад
«Рубин» встретится с «Краснодаром». Приходите поддержать команду в домашнем матче!
9 минут назадРеклама
«Марсель» не наказали за кричалки фанатов о «ПСЖ». Они скандировали угрозы и называли парижан педиками
220 минут назад
Руслан Пименов: «Я за российских тренеров, а не за Абаскаля и Слишковича. У нас есть талантливые специалисты, которые готовы использовать свои шансы»
822 минуты назад
Нигматуллин не достиг мирового соглашения с экс-супругой по делу о разделе имущества: «Не отказываюсь отдать половину, но потерять 100% не согласен»
226 минут назад
Флик о том, что Левандовски забил 99-й гол в ЛЧ: «Если бы я знал, то, возможно, не стал бы его менять»
443 минуты назад
«Барселона» – один из лучших клубов мира. Мы забили им больше, чем «Реал». Хавбек «Црвены Звезды» Элшник о 2:5
959 минут назад
Рязанцев оценил свою карьеру: «Барселоне» забил, про пирожки сказал, значит, не зря в футбол играл. Были разные победы, но запомнили меня по цитате про пирожки»
7сегодня, 11:07
Сутормина удивит чемпионство «Краснодара»: «Потому что вдолгую с «Зенитом» тяжело конкурировать. Он показывал, что на дистанции лучше всех»
5сегодня, 10:58
«Судьи допускают ошибки не в пользу «Ахмата» не в первый раз. КДК их признает, но какой толк? Очки не вернешь». Хавбек грозненцев Швец о судействе
14сегодня, 10:45