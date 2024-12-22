У Вальверде 5 голов за «Реал» из-за пределов штрафной в сезоне – больше всех в топ-5 лиг

Федерико Вальверде чаще всех в топ-5 лиг забивает с дальней дистанции.

Сегодня полузащитник «Реала » забил «Севилье» в 18-м туре Ла Лиги ударом из-за пределов штрафной. В сезоне-2024/25 на счету Вальверде 5 голов, забитых дальними ударами, во всех турнирах – больше, чем у любого другого игрока из топ-5 чемпионатов.

Подробную статистику уругвайца можно найти здесь .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Севилья » (3:1, второй тайм).