Мудрик о победе Усика над Фьюри: «Предсказуемо и заслуженно. Тайсон стал лучше, но этого недостаточно для победы»

Михаил Мудрик высказался о победе Александра Усика над Тайсоном Фьюри.

Полузащитник «Челси » и сборной Украины , отстраненный от футбола из-за положительного допинг-теста, посетил вчерашний бой между Усиком и Фьюри в Эр-Рияде. Украинский боксер победил единогласным решением судей, ранее он одержал победу над Фьюри в мае.

– Что думаете о победе вашего соотечественника?

– Это было предсказуемо. Думаю, это совершенно заслуженно.

– Как оцените Тайсона Фьюри? Он стал лучше после первого боя?

– Думаю, он стал лучше. Но этого недостаточно, чтобы победить Усика.

– Вы считаете, что Александр Усик непобедим?

– Да. Так и есть, – сказал Мудрик в интервью BoxNation.