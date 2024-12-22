Мудрик о победе Усика над Фьюри: «Предсказуемо и заслуженно. Тайсон стал лучше, но этого недостаточно для победы»
Михаил Мудрик высказался о победе Александра Усика над Тайсоном Фьюри.
Полузащитник «Челси» и сборной Украины, отстраненный от футбола из-за положительного допинг-теста, посетил вчерашний бой между Усиком и Фьюри в Эр-Рияде. Украинский боксер победил единогласным решением судей, ранее он одержал победу над Фьюри в мае.
– Что думаете о победе вашего соотечественника?
– Это было предсказуемо. Думаю, это совершенно заслуженно.
– Как оцените Тайсона Фьюри? Он стал лучше после первого боя?
– Думаю, он стал лучше. Но этого недостаточно, чтобы победить Усика.
– Вы считаете, что Александр Усик непобедим?
– Да. Так и есть, – сказал Мудрик в интервью BoxNation.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал BoxNation
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем