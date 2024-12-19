Мареска не считает, что карьера Мудрика завершена из-за допинга: «Он вернется. «Челси» был доволен им, Миша добился большого прогресса»
– Верите ли вы, что он сможет вернуться, что этот инцидент не положит конец его карьере?
– Нет, я так не считаю. Он вернется. Сейчас вопрос только в том, когда это произойдет. Это единственное, в чем мы сейчас сомневаемся. Но он точно вернется.
– Как в команде отреагировали на новость?
– У всех нас были одинаковые эмоции. Игроки были удивлены, потому что сперва Миша приболел, ему нездоровилось, а потом произошло и вот это. Все удивились и расстроились, потому что такое нам не по душе.
– Как бы вы оценили уровень таланта Михаила? Прибавил ли он?
– Определенно. Он добился существенного прогресса, особенно это было видно в последней игре. Он начал понимать, на какой позиции вначале должен находиться, потому что из-за своих навыков он много двигался, много бегал. В последних двух или трех матчах он показал большой прогресс.
Мы были довольны им. Но если говорить о том, где он может быть через год, два, три, то я не знаю ответа, – приводит слова главного тренера «Челси» Football.London.
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