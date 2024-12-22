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  • Митрофанов о матче сборной России с Медиалигой: «Вероятность – меньше 10%. Если национальная команда не будет обеспечена играми, можно попытаться сыграть с легионерами РПЛ»
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Митрофанов о матче сборной России с Медиалигой: «Вероятность – меньше 10%. Если национальная команда не будет обеспечена играми, можно попытаться сыграть с легионерами РПЛ»

Генсек РФС оценил вероятность матча сборной России с командой Медиалиги.

«На 2025 год не стоит цель сыграть со сборной Медиалиги. Я уже просил наконец-то сформировать эту сборную. (Улыбается.)

Мы прежде всего ставим задачу обеспечить сборную России играми с другими национальными сборными. Если этих игр не будет, то можно заранее что-то обсуждать. Например, мы с Александром Алаевым обсуждаем, что если заранее договариваться и будет понятно, что в какой-то из сборов наша сборная не будет обеспечена играми, то можно попытаться сыграть со сборной легионеров РПЛ или второй сборной России. Если у Медиалиги будет сборная, она будет представлять спортивный интерес и главный тренер скажет: «Ну, ладно», то мы и до этого вопроса дойдем.

Вероятность матча сборной России против МФЛ в 2025 году? Очень низкая – я бы оценил ее меньше 10%», – заявил Максим Митрофанов.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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медийный футбол
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