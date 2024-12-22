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«МЮ» пропустил 17 голов со стандартов в АПЛ в 2024-м – антирекорд клуба в лиге за календарный год

«Ман Юнайтед» установил антирекорд клуба по пропущенным голам со стандартов.

В матче  17-го тура АПЛ «Борнмут» забил в ворота «МЮ» после розыгрыша штрафного – счет на 29-й минуте матча открыл Дин Хейсен.

В 2024 году «Манчестер Юнайтед» пропустил в Премьер-лиге 17 голов после стандартных положений без учета пенальти. Это худший результат команды за время выступления в АПЛ.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:1, второй тайм).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoБорнмут
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