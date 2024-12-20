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  • Трой Дини: «Игра Антони удручает. Просто уберите его из клуба! Кто бы ни взял Рэшфорда – отправьте бразильца вместе с ним, заплатите, чтобы его забрали»
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Трой Дини: «Игра Антони удручает. Просто уберите его из клуба! Кто бы ни взял Рэшфорда – отправьте бразильца вместе с ним, заплатите, чтобы его забрали»

Трой Дини рекомендует «Манчестер Юнайтед» отправить Антони в другой клуб.

«Как только «МЮ» заменил Антони [в матче с «Тоттенхэмом»], все остальные забегали. С ним нужно расставаться. Не хочу делать из него козла отпущения, но, честно говоря, его игра удручает.

Это его звездный час, но он не бежит, не делает рывков. Просто избавьтесь от него. Если вы убираете Маркуса Рэшфорда, отправьте Антони вместе с ним. Кто бы Рэшфорда ни взял, заплатите за то, чтобы и Антони тоже забрали. Просто уберите его из клуба!» – заявил бывший нападающий «Уотфорда».

«МЮ» оформил трансфер Антони из «Аякса» за 100 млн евро с учетом бонусов. Игрок подписал контракт до 2027 года

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: CBS Sports
logoАнтони
logoМаркус Рэшфорд
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoТоттенхэм
logoТрой Дини
logoКубок английской лиги
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