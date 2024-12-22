Сесар Навас о «Сити»: «Владельцы клуба должны внести серьезные изменения в состав либо в тренерский штаб. Обычно проще и дешевле сменить тренера и помощников, чем великих игроков»

Сесар Навас высказался о проблемах «Манчестер Сити».

Команда Пепа Гвардиолы потерпела 9 поражений в последних 12 матчах.

«Тренеру, который проводит так много сезонов в одной команде, очень сложно заставить игроков сохранять желание продолжать расти, продолжать совершенствоваться и сохранять мотивацию. Во всех командах или коллективах часто бывает так, что после некоторого времени совместной работы сложно поддерживать мотивацию. Важно, чтобы иногда происходили большие изменения либо в составе сотрудников, либо в руководителях, которые возглавляют эти группы.

В футболе должны произойти большие изменения либо в составе игроков, либо в тренерском штабе, чтобы возникли новые обстоятельства, которые заставят людей иметь новые стимулы. Это неизбежно, потому что в противном случае вы просто впадете в однообразие и скуку. Это происходит в «Манчестер Сити ».

Считаю, что владельцы клуба должны внести серьезные структурные изменения либо в состав игроков, либо в тренерский штаб. И обычно проще и дешевле сменить тренера и его помощников, чем великих игроков в команде», – сказал экс-игрок «Рубина» Сесар Навас .