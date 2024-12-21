Холанд о кризисе «Ман Сити»: «Пеп выиграл АПЛ 6 раз за 7 лет, такое не забывается. Он найдет решение, он делает это каждый год. Мы верим в него»
Эрлинг Холанд оценил состояние «Сити» после поражения от «Астон Виллы» (1:2).
О командной уверенности
«Конечно, она не на высшем уровне. Мы знаем, насколько важна уверенность, это влияет на каждого человека. Так бывает, нам нужно продолжать сохранять настрой, даже когда это трудно».
О Пепе Гвардиоле
«Он выиграл Премьер-лигу шесть раз за семь лет, такое не забывается. Он найдет решение. Он делает это каждый год. Мы все еще верим в него, нам нужно работать усерднее, чем когда-либо».
О том, что Гвардиола сказал ему в тоннеле
«Это были мелкие детали, я сейчас не помню. Думаю, мы только что проиграли игру, очередную. Я не помню, но, вероятно, это были какие-то небольшие указания, как сделать что-то лучше», – сказал нападающий «Ман Сити».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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