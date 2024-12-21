Гвардиола о проблемах «Ман Сити»: «Решением станет возвращение игроков. У нас один здоровый центральный защитник. Мы пропускаем голы, которые не пропускали, не забиваем то, что забивали»

Пеп Гвардиола рассказал о причинах неудачной игры «Манчестер Сити».

Сегодня «горожане» потерпели 9-е поражение за 12 матчей – от «Астон Виллы » (1:2).

– Вернутся ли к «Ман Сити» прежние результаты?

– Да, это может произойти, а может и не произойти. Все зависит от нас. Решением станет возвращение футболистов. У нас только один здоровый центральный защитник, сложная ситуация. Мы будем стараться в следующей игре, у нас будет новая возможность, а еще дальше мы не заглядываем.

– Есть ли другие, глубинные причины таких результатов, помимо травм?

– Конечно, есть и другие причины. Мы пропускаем голы, которые прежде не пропускали, не забиваем голы, которые прежде забивали. В футболе не бывает какой-то одной причины. Есть множество небольших факторов.

«Астон Вилла» хорошо выступает в Лиге чемпионов, АПЛ. На ее поле тяжело играть. Мы в прошлом сезоне выиграли АПЛ , но на этом стадионе уступили.

Надо думать о хорошем, и моя вера в парней велика. У некоторых из них невероятное чувство собственного достоинства и желание все изменить. Мы должны найти способ сделать это, шаг за шагом найти дорогу назад, – заявил главный тренер «Манчестер Сити».