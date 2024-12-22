Зоран Тошич: «В Сербии были бы рады возвращению российских команд в международные турниры. Сербы всегда поддерживали и будут поддерживать россиян»
Зоран Тошич высказался о возвращении российских команд в международные турниры.
«Как бывший футболист ЦСКА и человек, который провел очень много времени в Москве, с большой любовью отношусь к России. Сербия и сербы всегда поддерживали и будут поддерживать россиян. Были бы очень рады, если бы российские команды вернулись в европейские и международные соревнования. Но это вопрос к УЕФА и ФИФА.
У Сербии и сербов всегда были очень прекрасные отношения с Россией и россиянами. Многие сербские спортсмены проявляли себя в российских командах. И сейчас также, например, Марко Николич тренирует ЦСКА и Деян Станкович тренирует «Спартак». Поэтому, конечно, очевидно, что мы очень хорошо относимся к вам», – заявил бывший футболист сборной Сербии и ЦСКА.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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