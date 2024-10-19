«Вагнер был самым талантливым в ЦСКА. Он говорил: был бы в молодости таким профессионалом, как сейчас – играл бы в «Барсе» или «Реале». Тошич о форварде
Зоран Тошич назвал Вагнера Лава самым талантливым игроком ЦСКА.
«Вагнер Лав был самым талантливым футболистом ЦСКА и без проблем заиграл бы в любом клубе мира.
Когда я его встретил в Казахстане, он был большим профессионалом. Мы с ним шутили. Вагнер говорил, что, если бы в молодости был таким профессионалом, как сейчас, играл бы в «Барселоне» или «Реале» (смеется.) Это сто процентов!» — сказал бывший игрок ЦСКА.
В настоящее время 40-летний Вагнер Лав выступает «Аваи» из 2-го дивизиона Бразилии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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