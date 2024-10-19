«Вагнер был самым талантливым в ЦСКА. Он говорил: был бы в молодости таким профессионалом, как сейчас – играл бы в «Барсе» или «Реале». Тошич о форварде

Зоран Тошич назвал Вагнера Лава самым талантливым игроком ЦСКА.

«Вагнер Лав был самым талантливым футболистом ЦСКА и без проблем заиграл бы в любом клубе мира.

Когда я его встретил в Казахстане, он был большим профессионалом. Мы с ним шутили. Вагнер говорил, что, если бы в молодости был таким профессионалом, как сейчас, играл бы в «Барселоне» или «Реале» (смеется.) Это сто процентов!» — сказал бывший игрок ЦСКА.

В настоящее время 40-летний Вагнер Лав выступает «Аваи » из 2-го дивизиона Бразилии .