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Александр Гацкан: «Мусаев – лучший тренер первой части РПЛ. Нельзя сказать, что «Краснодар» где-то подсел и это не тренерская команда»

Александр Гацкан высоко отозвался о Мураде Мусаеве.

«Мурад Мусаев является лучшим тренером первой части РПЛ. Если сравнить прошлый сезон и этот, «Краснодар» показывает себя достаточно ровно. Нельзя сказать, что «Краснодар» где-то подсел и это не тренерская команда.

Мусаев позитивно влияет на «Краснодар», поэтому клуб идет на первых позициях. Получается, что Мусаев работает качественно. Два года борьбы за чемпионство при качественном футболе — показатель, что в коллективе все хорошо», — сказал бывший футболист «Ростова».

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoМурад Мусаев
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoАлександр Гацкан
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