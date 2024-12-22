Александр Гацкан: «Мусаев – лучший тренер первой части РПЛ. Нельзя сказать, что «Краснодар» где-то подсел и это не тренерская команда»

Александр Гацкан высоко отозвался о Мураде Мусаеве.

«Мурад Мусаев является лучшим тренером первой части РПЛ . Если сравнить прошлый сезон и этот, «Краснодар » показывает себя достаточно ровно. Нельзя сказать, что «Краснодар» где-то подсел и это не тренерская команда.

Мусаев позитивно влияет на «Краснодар», поэтому клуб идет на первых позициях. Получается, что Мусаев работает качественно. Два года борьбы за чемпионство при качественном футболе — показатель, что в коллективе все хорошо», — сказал бывший футболист «Ростова».