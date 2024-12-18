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Тихонов не включил Семака в список лучших тренеров РПЛ в 2024-м: «Могу выделить Мусаева, Станковича и Галактионова»

Андрей Тихонов назвал лучших тренеров Мир РПЛ в 2024 году.

«Лучший тренер в России за 2024 год? Могу выделить Мусаева, Станковича и Галактионова. «Локомотив» довольно неплохо идет, никто не ожидал, что команда так выстрелит, только лишь концовку смазали.

Почему не выделил Семака? Я выделил Станковича», – заявил бывший полузащитник «Спартака».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoДеян Станкович
logoСпартак
logoСергей Семак
logoМихаил Галактионов
logoАндрей Тихонов
logoЗенит
logoКраснодар
logoМурад Мусаев
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
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