Мостовой о лучшем тренере 1-й части сезона РПЛ: «Станкович. Мусаев точно не лучший. «Спартак» под конец года выдал шикарную серию»
Александр Мостовой назвал лучшего тренера первой части сезона Мир РПЛ.
«На мой взгляд – Станкович, даже не думая называю именно его. Не Мусаев ведь, он точно не лучший.
«Спартак» под конец года выдал шикарную серию, при этом показывая интересный футбол.
Я еще после поражения «Спартака» от «Оренбурга» сказал, что Станковичу нужно дать время. У них есть все шансы побороться за медали в этом сезоне», – сказал бывший хавбек красно-белых.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем