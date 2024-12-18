Мостовой о лучшем тренере 1-й части сезона РПЛ: «Станкович. Мусаев точно не лучший. «Спартак» под конец года выдал шикарную серию»

Александр Мостовой назвал лучшего тренера первой части сезона Мир РПЛ.

«На мой взгляд – Станкович, даже не думая называю именно его. Не Мусаев ведь, он точно не лучший.

«Спартак » под конец года выдал шикарную серию, при этом показывая интересный футбол.

Я еще после поражения «Спартака» от «Оренбурга» сказал, что Станковичу нужно дать время. У них есть все шансы побороться за медали в этом сезоне», – сказал бывший хавбек красно-белых.