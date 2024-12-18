Мусаев подвел итоги года: «Мое возвращение случилось в непростой период для «Краснодара». Внутри команды было не все просто. Рад, что мы смогли достойно закончить чемпионат»

Мурад Мусаев подвел итоги уходящего года для «Краснодара» и себя лично.

В марте специалист вернулся в клуб. «Краснодар» стал вице-чемпионом Мир РПЛ в сезоне-2023/24.

В сезоне-2024/25 «быки» завершили первую часть сезона во главе таблицы.

– Итоги года для «Краснодара» и лично для вас?

– Мое возвращение случилось в достаточно непростой период для клуба, оно сопровождалось большим давлением, прежде всего, на руководство «Краснодара». И внутри команды было не все просто: плохо начали сезон, вылетели из Кубка России. Рад, что в это непростое время мы смогли достойно закончить чемпионат, были в нескольких минутах от чемпионства.

Есть и удовлетворение от первой части текущего сезона. Было сложное начало по ряду объективных причин, но мы были спокойны, хорошо сделали свою работу и выдали качественный отрезок: ушли на зиму на первом месте, прошли в весеннюю часть Кубка.

В этом году я и мой тренерский штаб получили большой опыт. В целом, есть удовлетворение от 2024 года. Он был одним из самых сложных и интересных в моей тренерской карьере, – сказал главный тренер краснодарского клуба.