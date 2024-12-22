«Джикия и Бабич — пустышки, Дивеев посообразительнее, поопытнее». Пономарев о защитниках
Владимир Пономарев поставил Игоря Дивеева выше Срджана Бабича и Георгия Джикии.
«Джикию и убрали из «Спартака» только из-за его игры. Бывали моменты, что уже идиоту понятно, что сейчас будет удар. Ну приблизься к сопернику, у тебя есть полторы секунды, чтобы закрыть яйца руками, нагнуть голову, чтобы по [лицу] не попало и предотвратить удар. Но он же в трех метрах от игрока стоит. Джикия – не топовый футболист. Поэтому он играет на таком уровне сейчас.
Вот есть, например, Дивеев, который тоже внизу мяч не умеет отнимать и предугадывать ситуации. Защитник — это многосторонний игрок, должен многими приемами владеть. Но Дивеев поинтереснее, посообразительнее, поопытнее, чем Джикия или Бабич. А это все пустышки», — сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
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