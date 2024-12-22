«Джикия и Бабич — пустышки, Дивеев посообразительнее, поопытнее». Пономарев о защитниках

Владимир Пономарев поставил Игоря Дивеева выше Срджана Бабича и Георгия Джикии.

«Джикию и убрали из «Спартака » только из-за его игры. Бывали моменты, что уже идиоту понятно, что сейчас будет удар. Ну приблизься к сопернику, у тебя есть полторы секунды, чтобы закрыть яйца руками, нагнуть голову, чтобы по [лицу] не попало и предотвратить удар. Но он же в трех метрах от игрока стоит. Джикия – не топовый футболист. Поэтому он играет на таком уровне сейчас.

Вот есть, например, Дивеев, который тоже внизу мяч не умеет отнимать и предугадывать ситуации. Защитник — это многосторонний игрок, должен многими приемами владеть. Но Дивеев поинтереснее, посообразительнее, поопытнее, чем Джикия или Бабич . А это все пустышки», — сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР.