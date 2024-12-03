Джикия об уходе из «Спартака»: «Абаскаль предпочел другого, у меня больше не было шансов. Если бы мне что-то предложили, мы бы точно договорились. Спустя время уважаю решение клуба»
– В январе все было решено. После разговора все было понятно. Нет никаких обид.
– Мне со стороны казалось, что нет пространства для продолжения работы. Все не звучало конкретно. А может, лучше бы и звучало. Лучше расставить точки над i.
– Лучше бы да. 100 процентов.
Все, что было, я за все благодарен. Эмоции прошли. Все бывает, так случилось.
– А что тебе сказали, что после разговора тебе все стало ясно?
– Сказали: «Мы не сделали то, о чем договаривались». Была договоренность – ну, не то что договоренность – что зимой поговорим о продлении контракта. В декабре разговора не произошло. В январе на сборах ничего не произошло. Разговор был только после первого сбора.
В конце января произошел разговор с руководством клуба. Там сидели Малышев и Абаскаль. Мы говорили на троих. Я почувствовал, что все. Мне предложили уйти в аренду до лета, чтобы я не мешал.
– Это была инициатива тренера?
– Мы втроем сидели, да.
– Не секрет, что у тебя испортились отношения с Абаскалем.
– Я не скажу, что испортились. Просто тренер предпочел для себя [другого] футболиста (Срджана Бабича – Спортс’‘), взял в трансферное окно. У меня больше не было шансов.
Все что я хотел сказать – я сказал. Некоторые до сих пор говорят: «Почему ты не остался в «Спартаке»?
– Типа «тебе же предлагали».
– Да. А мне не было ничего предложено. Если бы мне клуб что-то предложил, мы бы точно договорились. Потому что в моей голове я заканчивал карьеру в «Спартаке» через несколько лет. У меня в голове было другое, но пришлось менять голову.
Просто чтобы люди знали, что я ушел не по своей воле. Закончился договор, мы не продлили контракт. И все. Это решение клуба, спустя время я его уважаю. Мое время закончилось, мой цикл закончился, как сказал Амарал, – сказал защитник «Химок» в беседе на ютуб-канале Федора Смолова.
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