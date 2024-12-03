Георгий Джикия: «В «Спартаке» я был капитаном не один год. Не могу себе позволить перейти в «Зенит», ЦСКА и «Динамо»

Георгий Джикия объяснил, почему не перешел бы в «Зенит», ЦСКА и «Динамо».

– Ты бы перешел в «Зенит» условно из «Спартака»?

– Я – нет. Ворошить прошлое не хочется, но когда даже разговоры или что-то были, тогда еще давно, 2017-й год, можно сказать, что был отказ.

– Сейчас, летом, грубо говоря, был бы «Зенит», ты бы рассматривал или все-таки нет?

– Нет, не рассматривал бы. Опять же, я с уважением отношусь к «Зениту ». У нас с Богдановичем хорошие отношения, мы всегда после игры так тепло общаемся, но это никак не связано с моим каким-то негативом.

Это просто принципиальный момент: я носил не один год капитанскую повязку в «Спартаке» и не могу себе позволить перейти в «Зенит», ЦСКА и «Динамо », – сказал защитник «Химок» в беседе на ютуб-канале Федора Смолова.