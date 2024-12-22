Мостовой об Угальде: «Если за него предложат хорошую сумму, почему не продать? У нас же еврокубков нет и еще долго не будет»
Александр Мостовой высказался за продажу Манфреда Угальде за хорошую сумму.
Сообщалось, что нападающий «Спартака» интересен «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсеналу».
«Вопрос простой. Угальде – костариканец, выступает за свою сборную. Ведь не в «Спартаке» узнали, что он умеет играть, все это понимали и ранее, ведь купили его тоже не за маленькие деньги.
Он доказывает то, о чем я говорил ранее. И если за него предложат хорошую сумму, почему не продать? У нас же еврокубков нет и еще долго не будет. Если он сам захочет уйти, что его держать? И наверняка помимо английских клубов, есть и другие команды, которые тоже за ним смотрят, интересуются», — сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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