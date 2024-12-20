Юран об интересе «Сити», «Арсенала» и «Челси» к Угальде: «Там не берут вот так: забил 2-3 мяча — и все. Топ‑клубы ведут игрока полгода-год. Ему подойдут середняки Ла Лиги или Лиги 1»

Сергей Юран не верит в переход Манфреда Угальде в один из топ-клубов АПЛ.

Сообщалось , что нападающий «Спартака » интересен «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсеналу».

«Разговоров, как обычно, много. Но у меня большие сомнения, что Угальде перейдет в топ‑клубы Англии. Есть чемпионат России, а есть чемпионат Англии. При всем уважении к футболисту, он провел хорошую концовку, но там не берут вот так вот: забил два‑три мяча — и все, быстрее взяли. Топ‑клубы там ведут игрока полгода или год. Чтобы потратиться, им нужно минимизировать ошибки.

На мой взгляд, ему подойдет французский или испанский чемпионат. Но не топ‑клубы, а середина таблицы», — сказал экс-тренер «Пари НН».