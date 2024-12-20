  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Юран об интересе «Сити», «Арсенала» и «Челси» к Угальде: «Там не берут вот так: забил 2-3 мяча — и все. Топ‑клубы ведут игрока полгода-год. Ему подойдут середняки Ла Лиги или Лиги 1»
7

Юран об интересе «Сити», «Арсенала» и «Челси» к Угальде: «Там не берут вот так: забил 2-3 мяча — и все. Топ‑клубы ведут игрока полгода-год. Ему подойдут середняки Ла Лиги или Лиги 1»

Сергей Юран не верит в переход Манфреда Угальде в один из топ-клубов АПЛ.

Сообщалось, что нападающий «Спартака» интересен «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсеналу».

«Разговоров, как обычно, много. Но у меня большие сомнения, что Угальде перейдет в топ‑клубы Англии. Есть чемпионат России, а есть чемпионат Англии. При всем уважении к футболисту, он провел хорошую концовку, но там не берут вот так вот: забил два‑три мяча — и все, быстрее взяли. Топ‑клубы там ведут игрока полгода или год. Чтобы потратиться, им нужно минимизировать ошибки.

На мой взгляд, ему подойдет французский или испанский чемпионат. Но не топ‑клубы, а середина таблицы», — сказал экс-тренер «Пари НН».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoМанфред Угальде
logoпремьер-лига Англия
logoСергей Юран
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoСпартак
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Игорь Шалимов: «Спартак» не хуже «Зенита» по уровню футболистов. Только Дуглас сильнее на своей позиции. Угальде забил больше всех форвардов петербуржцев»
4118 декабря, 10:45
Угальде – Winline лучший игрок РПЛ в ноябре и декабре. У форварда «Спартака» 9+2 в 5 матчах
3118 декабря, 08:07
Угальде – лучший в РПЛ по xG и ударам в створ. Бителло лидирует по xA и пасам под удар, Батраков – 2-й
1118 декабря, 07:27
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Вероны», «Наполи» сыграет с «Дженоа» в субботу
4 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» примет «Лейпциг», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в выходные
сегодня, 04:48
«МЮ» вылетел из Кубка лиги, Кондратюк выиграл короткую на ЧР, Станкович – тренер месяца в РПЛ, победа СКА, Лоусон перешел в «Ред Булл» и другие новости
3сегодня, 04:10
Постекоглу о 4:3 с «МЮ»: «Разве вам не было весело? «Тоттенхэм» старается развлечь народ. Выходим на поле не для того, чтобы выгрызать победы со счетом 1:0» 
17сегодня, 03:47
Мареска о 5:1 с «Шэмроком»: «В таких матчах легко сыграть ниже своих возможностей, но игроки «Челси» показали, насколько они профессиональны. Они знают: не будут работать должным образом – играть не будут»
5сегодня, 02:29
Аморим про 3:4 с «Тоттенхэмом»: «МЮ» сыграл лучше, но соперник лучше реализовал моменты. Нас ждет долгий путь, мы прибавляем, цель – выиграть АПЛ. Не знаю, сколько времени понадобится»
26вчера, 23:07
Пике занимается сексом 30 раз в месяц: «По разу в день. Я хорош»
49вчера, 22:56
«Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка лиги, «Арсенал» – с «Ньюкаслом»
18вчера, 22:43
«Челси», «Фиорентина», «Легия», «Витория» вышли в 1/8 финала ЛК. «Бетис», «Копенгаген», «Гент» сыграют в стыковых матчах, «Астана» и «Динамо» Минск вылетели
15вчера, 22:30
Килиан Мбаппе: «С 14 лет все говорили мне, что я стану великим. Я был нетерпелив, и это сыграло злую шутку. Сейчас мечтаю о командных трофеях, я пришел в лучший клуб мира за ЛЧ»
22вчера, 22:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «РБ Лейпциг». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
120 минут назад
«От Миранчука можно ждать большого сезона в следующем году. Он прогрессирует, привыкает, у него хороший контакт с Лобжанидзе». Журналист AFP о хавбеке «Атланты» 
347 минут назад
Прудников о Максименко: «Зачем куда-то переходить, если он в «Спартаке» играет? Красно-белых знает весь мир. А тут какой-то «ПСЖ»…»
12сегодня, 04:33
Шалимов о «Динамо»: «Игроки атаки должны сразу вступать в отбор, а не ковырять в носу. Много неоправданных ударов, ударов мимо – реализация хромает»
4сегодня, 04:18
Хавбек «Пари НН» Царукян о том, как потерял палец на руке: «Засунул в сетчатый забор, перепрыгнул – открытый перелом. Если операцию сразу сделать, может, смогли бы спасти»
3сегодня, 03:59
Мостовой о «Крыльях»: «Клуб с историей. Не думаю, что их закроют, если не произойдет какой-то коллапс»
3сегодня, 03:27
Юран за переезд Сперцяна в Европу: «Ему нужен другой уровень, мотивация, еврокубки. Опасаюсь, чтобы в РПЛ он не пошел вниз»
1сегодня, 03:15
Индзаги о 2:0 с «Удинезе»: «Когда говорю, что у нас 25 игроков стартового состава, то так и есть. Я должен делать выбор каждый день – на благо «Интера»
1сегодня, 01:37
Гиу с 6 голами – лучший бомбардир общего этапа Лиги конференций, у Нкунку и Пентека – по 5 мячей
11сегодня, 01:22
«Ювентус» сыграет с «Эмполи», «Интер» – с «Лацио», «Милан» – с «Ромой, «Аталанта» встретится с «Болоньей» в 1/4 финала Кубка Италии
1вчера, 22:16
Рекомендуем