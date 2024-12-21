Гави пяткой ассистировал Педри в матче с «Атлетико». У хавбека «Барсы» первое результативное действие в сезоне
Гави отдал первый голевой пас в сезоне.
Полузащитники «Барселоны» разыграли комбинацию перед штрафной «Атлетико» на 30-й минуте матча 18-го тура Ла Лиги.
Педри отдал пас на Гави, а 20-летний игрок пяткой вернул его обратно на ворвавшегося в штрафную канарца, который открыл счет в матче (1:0, перерыв).
Фото: кадр из трансляции beIN Sports 2
Это первое результативное действие Гави в нынешнем сезоне. Он вернулся на поле в октябре после тяжелой травмы.
На счету Педри 4 гола и 3 голевые передачи за 25 матчей сезона.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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