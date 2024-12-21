Гави пяткой ассистировал Педри в матче с «Атлетико». У хавбека «Барсы» первое результативное действие в сезоне

Гави отдал первый голевой пас в сезоне.

Полузащитники «Барселоны» разыграли комбинацию перед штрафной «Атлетико » на 30-й минуте матча 18-го тура Ла Лиги .

Педри отдал пас на Гави , а 20-летний игрок пяткой вернул его обратно на ворвавшегося в штрафную канарца, который открыл счет в матче (1:0, перерыв).

Фото: кадр из трансляции beIN Sports 2

Это первое результативное действие Гави в нынешнем сезоне. Он вернулся на поле в октябре после тяжелой травмы.

На счету Педри 4 гола и 3 голевые передачи за 25 матчей сезона.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.