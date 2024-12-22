«Барселона» проиграла «Атлетико» впервые с 2021 года – после 5 побед
«Барселона» не уступала «Атлетико» больше трех лет – до этого дня.
Команда Диего Симеоне одержала гостевую победу в 18-м туре Ла Лиги – 2:1.
В последний раз мадридцы обыгрывали каталонцев 2 октября 2021 года – 2:0 на «Метрополитано».
С тех пор «блауграна» одержала пять побед (4 из них – сухие) и только сегодня проиграла.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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