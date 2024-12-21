«Атлетико» ни разу не пробил в 1-м тайме. У «Барселоны» 6 ударов, гол и 58% владения мячом
«Барселона» значительно превзошла «Атлетико» по ударам в 1-м тайме.
Команда Диего Симеоне за первую половину матча 18-го тура Ла Лиги не смогла пробить ни разу.
Каталонцы нанесли шесть ударов и дважды попали в створ. Одна из попыток стала голевой – отличился Педри.
Также «блауграна» больше владела мячом (58% против 42%) и подала больше угловых (4 против 3).
«Барселона» – «Атлетико». 1:0 – Педри забил на 30-й! Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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