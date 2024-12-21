Фоден забил в АПЛ впервые в сезоне – в 12-й игре. У хавбека «Сити» было 19 голов в прошлом чемпионате
Филип Фоден забил первый гол в текущем чемпионате Англии.
Полузащитник «Манчестер Сити» сократил отставание своей команды в счете в матче против «Астон Виллы» (1:2) в 17-м туре АПЛ.
В минувшем чемпионате Англии Фоден отметился 19 голами. В этом он сумел забить только в 12-м матче.
Следует отметить, что при этом на счету английского хавбека три мяча в Лиге чемпионов. Подробно со статистикой Фодена можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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