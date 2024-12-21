Фоден забил в АПЛ впервые в сезоне – в 12-й игре. У хавбека «Сити» было 19 голов в прошлом чемпионате

Филип Фоден забил первый гол в текущем чемпионате Англии.

Полузащитник «Манчестер Сити » сократил отставание своей команды в счете в матче против «Астон Виллы » (1:2) в 17-м туре АПЛ .

В минувшем чемпионате Англии Фоден отметился 19 голами. В этом он сумел забить только в 12-м матче.

Следует отметить, что при этом на счету английского хавбека три мяча в Лиге чемпионов. Подробно со статистикой Фодена можно ознакомиться здесь .

Фоден – лучший игрок сезона в АПЛ по версии журналистов. Хавбек «Ман Сити» опередил Райса и Родри

Фоден получил приз игроку сезона АПЛ от PFA. Хавбек «Сити» опередил Холанда, Уоткинса, Родри