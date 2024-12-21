«Ман Сити» может опуститься на 8-е место по итогам тура АПЛ. Команда Гвардиолы сегодня 6-я

«Манчестер Сити» рискует упасть на 8-е место по итогам 17-го тура АПЛ.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы уступила «Астон Вилле» со счетом 1:2. Сейчас она идет на 6-й строчке с 27 очками.

Опередить ее завтра могут «Борнмут » (25 баллов) и «Фулхэм » (24), которые встретятся с «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном» соответственно.