«Ман Сити» может опуститься на 8-е место по итогам тура АПЛ. Команда Гвардиолы сегодня 6-я
«Манчестер Сити» рискует упасть на 8-е место по итогам 17-го тура АПЛ.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы уступила «Астон Вилле» со счетом 1:2. Сейчас она идет на 6-й строчке с 27 очками.
Опередить ее завтра могут «Борнмут» (25 баллов) и «Фулхэм» (24), которые встретятся с «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном» соответственно.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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