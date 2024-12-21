Шик сделал покер в матче «Байера» с «Фрайбургом», у Виртца гол и 3 ассиста
Патрик Шик забил четыре гола в матче с «Фрайбургом».
Нападающий «Байера» отличился в добавленное к первому тайму время, а также на 67-й, 74-й и 77-й минутах игры 15-го тура Бундеслиги.
В трех эпизодах чешскому футболисту ассистировал полузащитник Флориан Виртц. Также немец забил сам и не реализовал пенальти.
Подробно со статистикой Шика можно ознакомиться здесь, Виртца – тут.
«Байер» – «Фрайбург». 5:1 – Шик сделал покер, у Виртца 1+3. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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