Шик сделал покер в матче «Байера» с «Фрайбургом», у Виртца гол и 3 ассиста

Патрик Шик забил четыре гола в матче с «Фрайбургом».

Нападающий «Байера » отличился в добавленное к первому тайму время, а также на 67-й, 74-й и 77-й минутах игры 15-го тура Бундеслиги.

В трех эпизодах чешскому футболисту ассистировал полузащитник Флориан Виртц . Также немец забил сам и не реализовал пенальти.

Подробно со статистикой Шика можно ознакомиться здесь , Виртца – тут .

«Байер» – «Фрайбург». 5:1 – Шик сделал покер, у Виртца 1+3. Онлайн-трансляция