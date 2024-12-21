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Шик сделал покер в матче «Байера» с «Фрайбургом», у Виртца гол и 3 ассиста

Патрик Шик забил четыре гола в матче с «Фрайбургом».

Нападающий «Байера» отличился в добавленное к первому тайму время, а также на 67-й, 74-й и 77-й минутах игры 15-го тура Бундеслиги.

В трех эпизодах чешскому футболисту ассистировал полузащитник Флориан Виртц. Также немец забил сам и не реализовал пенальти.

Подробно со статистикой Шика можно ознакомиться здесь, Виртца – тут.

«Байер» – «Фрайбург». 5:1 – Шик сделал покер, у Виртца 1+3. Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoБайер
logoФлориан Виртц
logoФрайбург
logoбундеслига Германия
logoПатрик Шик
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