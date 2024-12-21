Роднина о попадании российского футбола в мировую элиту: «Точно не в ближайшие лет 15-20. Должно очень многое измениться, чтобы это произошло»
Ирина Роднина не верит в российский футбол.
– Будет ли когда-то российский футбол в мировой элите?
– Если и будет, то точно не в ближайшие лет 15-20. Должно очень многое измениться, чтобы это произошло. И изменения эти должны произойти на всех уровнях, во всех возрастах.
Тем более сейчас мы отстранены от международных соревнований, нету возможности соревноваться с более сильными соперниками, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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