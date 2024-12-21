Роднина о попадании российского футбола в мировую элиту: «Точно не в ближайшие лет 15-20. Должно очень многое измениться, чтобы это произошло»

Ирина Роднина не верит в российский футбол.

– Будет ли когда-то российский футбол в мировой элите?

– Если и будет, то точно не в ближайшие лет 15-20. Должно очень многое измениться, чтобы это произошло. И изменения эти должны произойти на всех уровнях, во всех возрастах.

Тем более сейчас мы отстранены от международных соревнований, нету возможности соревноваться с более сильными соперниками, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.