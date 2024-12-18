Роднина о российских одиночницах: «Молоденькие девочки не будут допущены до взрослых международных соревнований. А что смогут показать возрастные фигуристки – большой вопрос»

Ирина Роднина оценила уровень российских фигуристок на фоне иностранных.

«Чисто теоретически можно сказать, что на мировом парном катании сказывается отсутствие российских фигуристов. Когда вернемся на мировую арену, в парном катании Россия будет показывать приличные результаты.

Сложно говорить о том, что наши спортсменки по-прежнему являются лидерами мирового фигурного катания. В первую очередь потому, что на внутренних соревнованиях мы продолжаем упражняться с молоденькими девочками, а они в силу нынешнего возрастного ценза ISU не будут допущены до взрослых международных соревнований.

А что смогут показать наши возрастные фигуристки, это уже большой вопрос. Но все равно, наверное, они не будут намного хуже фигуристок других стран», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.