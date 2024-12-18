Роднина о российских одиночницах: «Молоденькие девочки не будут допущены до взрослых международных соревнований. А что смогут показать возрастные фигуристки – большой вопрос»
Ирина Роднина оценила уровень российских фигуристок на фоне иностранных.
«Чисто теоретически можно сказать, что на мировом парном катании сказывается отсутствие российских фигуристов. Когда вернемся на мировую арену, в парном катании Россия будет показывать приличные результаты.
Сложно говорить о том, что наши спортсменки по-прежнему являются лидерами мирового фигурного катания. В первую очередь потому, что на внутренних соревнованиях мы продолжаем упражняться с молоденькими девочками, а они в силу нынешнего возрастного ценза ISU не будут допущены до взрослых международных соревнований.
А что смогут показать наши возрастные фигуристки, это уже большой вопрос. Но все равно, наверное, они не будут намного хуже фигуристок других стран», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем