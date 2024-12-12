Роднина о российском спорте в 2024-м: «Наши нигде на крупных соревнованиях не выступали. А смотреть третьесортные и придуманные соревнования мне неинтересно»

Ирина Роднина заявила, что ей неинтересно смотреть третьесортные турниры.

«Этот год для российского спорта никак бы не оценила. Не настолько слежу, чтобы оценивать. Что-то происходило в нашем спорте – и замечательно.

Мне это было не очень интересно, потому как наши нигде на крупных соревнованиях не выступали. А, извините, смотреть какие-то третьесортные и придуманные соревнования мне неинтересно», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина .