Роднина о российском спорте в 2024-м: «Наши нигде на крупных соревнованиях не выступали. А смотреть третьесортные и придуманные соревнования мне неинтересно»
Ирина Роднина заявила, что ей неинтересно смотреть третьесортные турниры.
«Этот год для российского спорта никак бы не оценила. Не настолько слежу, чтобы оценивать. Что-то происходило в нашем спорте – и замечательно.
Мне это было не очень интересно, потому как наши нигде на крупных соревнованиях не выступали. А, извините, смотреть какие-то третьесортные и придуманные соревнования мне неинтересно», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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