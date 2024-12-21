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Карло Анчелотти: «Мбаппе в своей лучшей форме, хорош в последних матчах. Ему нужно было время»

Карло Анчелотти высоко оценивает игру Килиана Мбаппе в последних матчах.

«Период адаптации Мбаппе завершен. Сейчас он в своей лучшей форме, но все еще может прибавить.

Он хорошо играл в последних матчах. Он оправился от небольшого повреждения, которое у него было.

Как и всем остальным, ему нужно было время, но теперь этот период завершен», – сказал главный тренер «Реала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoКилиан Мбаппе
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
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