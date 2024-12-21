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Холанд после 1:2 с «Астон Виллой»: «Я недостаточно хорош и должен стать лучше. «Ман Сити» нужно верить и работать»

Эрлинг Холанд прокомментировал поражение «Ман Сити» от «Астон Виллы» (1:2).

«Прошло всего пару минут после игры, так что не так уж много [говорилось в раздевалке]. Но, конечно, мы разочарованы, ситуация не очень хорошая.

У «Астон Виллы» хорошие футболисты, здесь сложно играть, но мы – «Ман Сити». Нам нужно продолжать, мы должны верить и продолжать усердно работать.

Прежде всего, я смотрю на себя, я не делал все достаточно хорошо, не забивал свои моменты. Я должен стать лучше, я не был достаточно хорош», – сказал форвард «Ман Сити».

Опубликовано: Sports
Источник: BBC
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЭрлинг Холанд
logoАстон Вилла
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