Холанд после 1:2 с «Астон Виллой»: «Я недостаточно хорош и должен стать лучше. «Ман Сити» нужно верить и работать»
Эрлинг Холанд прокомментировал поражение «Ман Сити» от «Астон Виллы» (1:2).
«Прошло всего пару минут после игры, так что не так уж много [говорилось в раздевалке]. Но, конечно, мы разочарованы, ситуация не очень хорошая.
У «Астон Виллы» хорошие футболисты, здесь сложно играть, но мы – «Ман Сити». Нам нужно продолжать, мы должны верить и продолжать усердно работать.
Прежде всего, я смотрю на себя, я не делал все достаточно хорошо, не забивал свои моменты. Я должен стать лучше, я не был достаточно хорош», – сказал форвард «Ман Сити».
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