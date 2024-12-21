27 очков после 17 туров – худший результат «Ман Сити» за 15 лет

«Манчестер Сити» показал свой худший результат по очкам в АПЛ за 15 лет.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы уступила 1:2 «Астон Вилле» в рамках Премьер-лиге. 27 очков после 17 туров – худший результат «Ман Сити» с сезона-2009/10, когда у команды было 26 очков на том же этапе сезона.