27 очков после 17 туров – худший результат «Ман Сити» за 15 лет
«Манчестер Сити» показал свой худший результат по очкам в АПЛ за 15 лет.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы уступила 1:2 «Астон Вилле» в рамках Премьер-лиге.
27 очков после 17 туров – худший результат «Ман Сити» с сезона-2009/10, когда у команды было 26 очков на том же этапе сезона.
Опубликовано: Sports
Источник: Stats Foot
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