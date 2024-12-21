У Холанда 1 гол в 6 последних матчах за «Ман Сити»

У Эрлинга Холанда снизилась результативность.

За последние 6 матчей форвард «Ман Сити» забил лишь 1 гол – «Кристал Пэлас» (2:2) в АПЛ.

Сегодня против «Астон Виллы» (1:2) норвежец не отметился голом. Статистика Холанда доступна здесь .