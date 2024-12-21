«Астон Вилла» обыграла «Ман Сити» – 2:1. На гол и ассист Роджерса зашел коэффициент 15.00

«Манчестер Сити» на выезде проиграл «Астон Вилле» в 17-м туре АПЛ (1:2).

В прематче «Астон Вилла» котировалась андердогом за 3.30. Победа «Сити» оценивалась в 2.13 – это самый высокий коэффициент на «горожан» над «вилланами» за 14 лет.

На 16-й минуте счет открыл Джон Дуран с паса Моргана Роджерса. На гол Дурана сыграл коэффициент 3.33. На 65-й Роджерс забил сам, на его гол и ассист давали 15.00. На 90+3 Фил Фоден отыграл один мяч, на него можно было поставить за 3.20.

«Астон Вилла» обыграла «Сити» во второй раз за последние 11 лет.

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