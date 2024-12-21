Лапорта о «Барсе»: «Мы слепо верим во Флика. Он знает, что делает. Ханси управляет молодой командой»

Жоан Лапорта заявил о слепой вере в Ханси Флика.

«Мы слепо верим в Ханси Флика . Он знает, что делает. Тренер управляет молодой командой, которая уже приносила нам радость.

Ожидания остаются неизменными. Игроки воспринимают все так, как будто мы начинаем с нуля, и выкладываются по полной. С помощью усилий, таланта и самоотдачи мы сможем добиться результата», – сказал президент «Барселоны».