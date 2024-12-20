«Барселона» запустила продажу браслетов за 9,99 евро. Средства пойдут на улучшение качества жизни детей и молодых людей в больницах и тех, кто получает паллиативную помощь на дому

«Барселона» будет продавать браслеты в целях благотворительности.

Каталонский клуб запустил благотворительный проект под названием Polseres Blaugranes (Сине-гранатовые браслеты), созданный фондом «Барселоны ».

Эта инициатива направлена на улучшение качества жизни детей и молодых людей, находящихся в больницах, а также тех, кто страдает от серьезных заболеваний и получает паллиативную помощь на дому.

В видео кампании приняли участие игроки мужской и женской команд «Барсы», президент клуба и фонда Жоан Лапорта , доктор Марта Сегу, генеральный директор фонда «Барселоны», новый талисман CAT, а также режиссер и сценарист Альберт Эспиноса.

Программа направлена, с одной стороны, на улучшение эмоционального состояния детей и их семей во время пребывания в больнице, создавая пространство и атмосферу, которые помогут справиться с болезнью. С другой стороны, она усиливает инновационные дополнительные методы лечения, которые могут способствовать улучшению течения болезни.

Сине-гранатовые браслеты поступят в продажу в пятницу, 20 декабря, по цене 9,99 евро. Все собранные средства пойдут на реализацию благотворительного проекта.

Фото: fcbarcelona.com