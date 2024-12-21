Тороп – лучший игрок ЦСКА в ноябре – декабре. Он ни разу не пропустил в трех матчах на отрезке

Владислав Тороп признан лучшим игроком ЦСКА в ноябре – декабре.

Вратарь за это время сыграл на ноль три матча из трех. А в кубковом матче против «Рубина» отразил пенальти на последних минутах.

За Торопа проголосовало больше всего звездных болельщиков и представителей СМИ, а в голосовании среди болельщиков в Telegram и VK победил Аббос Файзуллаев.