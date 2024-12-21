Ребров о запрете вратарям выставлять колено: «Надо отменять. Полевые понимают, что им можно больше, летят до конца и калечат голкиперов – как было со Злобиным и Доннаруммой»
«Меня беспокоит ужесточение правил игры вратаря. Теперь же запрещается выходить с коленом.
Напрягает эта тема. Когда делаешь правило, что вратарям больше нельзя выставлять колено, надо понимать, к чему оно приводит. А приводит вот к чему: полевые игроки подсознательно понимают, что им можно больше и летят во вратаря до конца.
В итоге калечат вратарей – как было недавно со Злобиным и Доннаруммой. Я уверен, что эти изменения надо отменять. Если нападающий знает, что вратарь может пойти с коленом, то он действует намного осторожнее.
А так вратарь вообще беззащитен – и вы видите, к чему это приводит. Нападающие летят как хотят, держат ноги на любой высоте, ни о чем не думают и просто калечат. Это безобразие, так не должно быть.
Допускаю, что эти травмы могли произойти по осторожности и случайности, но, как говорится, случайности не случайны», – сказал экс-голкипер «Спартака», а ныне технический координатор клуба автору Спортса” Глебу Чернявскому.
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