«И нет красной?» Вратарь «Лилля» Шевалье удивлен, что Синго не удалили за удар шипами в лицо Доннарумме 

Люка Шевалье удивлен, что Синго не удалили за удар шипами в лицо Доннарумме.

На 17-й минуте матча Лиги 1 «Монако» – «ПСЖ » (2:4) защитник хозяев Вилфрид Синго , пытаясь пробить по мячу, ударил шипами бутсы в лицо вышедшему из ворот Джанлуиджи Доннарумме. Голкиперу парижан потребовалась помощь врачей, в итоге он не смог продолжить игру. Синго, у которого уже была желтая карточка, не получил по итогам этого эпизода никаких санкций.

«И нет красной?» – написал вратарь «Лилля ».

Игру обслуживал арбитр Франсуа Летексье.

Жуть Доннаруммы: шипы в лицо, кровь, 10 швов. Вышел Сафонов, его «Монако» тоже покромсал