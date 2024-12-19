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«И нет красной?» Вратарь «Лилля» Шевалье удивлен, что Синго не удалили за удар шипами в лицо Доннарумме 

Люка Шевалье удивлен, что Синго не удалили за удар шипами в лицо Доннарумме.

На 17-й минуте матча Лиги 1 «Монако» – «ПСЖ» (2:4) защитник хозяев Вилфрид Синго, пытаясь пробить по мячу, ударил шипами бутсы в лицо вышедшему из ворот Джанлуиджи Доннарумме. Голкиперу парижан потребовалась помощь врачей, в итоге он не смог продолжить игру. Синго, у которого уже была желтая карточка, не получил по итогам этого эпизода никаких санкций.

«И нет красной?» – написал вратарь «Лилля».

Игру обслуживал арбитр Франсуа Летексье.

Жуть Доннаруммы: шипы в лицо, кровь, 10 швов. Вышел Сафонов, его «Монако» тоже покромсал

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Люки Шевалье в соцсетях
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logoЛюка Шевалье
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Франсуа Летексье
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