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Клубами РПЛ, исключенными из пакета санкций Евросоюза Венгрией, были или ЦСКА и «Ахмат», или «Зенит» и «Динамо»

Стало известно, каким клубам Мир РПЛ удалось избежать санкций Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Венгрия наложила вето на включение двух неназванных российских клубов высшего дивизиона в 15-й пакет санкций Евросоюза.

Телеграм-канал «Мутко против» изначально сообщил, что два клуба, которые могли попасть под санкции, вероятнее всего, «Зенит» и «Динамо» из-за прямой связи с компаниями, которые уже находятся под санкциями. 

В свою очередь, журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев заявил, что на самом деле речь идет о ЦСКА и «Ахмате». Эти клубы уже находятся под санкциями США и теперь рассматривался вопрос о внесении их в список Евросоюза.

Венгрии удалось добиться исключения ОКР из пакета санкций Евросоюза. Туда попала Канделаки, хотели включить патриарха Кирилла и два футбольных клуба

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Константина Алексеева
Политика
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logoСпорт-Экспресс
Европейский союз
Константин Алексеев
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