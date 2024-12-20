Клубами РПЛ, исключенными из пакета санкций Евросоюза Венгрией, были или ЦСКА и «Ахмат», или «Зенит» и «Динамо»

Стало известно, каким клубам Мир РПЛ удалось избежать санкций Евросоюза.

Ранее сообщалось , что Венгрия наложила вето на включение двух неназванных российских клубов высшего дивизиона в 15-й пакет санкций Евросоюза.

Телеграм-канал «Мутко против» изначально сообщил , что два клуба, которые могли попасть под санкции, вероятнее всего, «Зенит » и «Динамо » из-за прямой связи с компаниями, которые уже находятся под санкциями.

В свою очередь, журналист «Спорт-Экспресса » Константин Алексеев заявил, что на самом деле речь идет о ЦСКА и «Ахмате ». Эти клубы уже находятся под санкциями США и теперь рассматривался вопрос о внесении их в список Евросоюза.

Венгрии удалось добиться исключения ОКР из пакета санкций Евросоюза. Туда попала Канделаки, хотели включить патриарха Кирилла и два футбольных клуба