«Майнц» выиграл у «Баварии» 4 из 5 последних матчей Бундеслиги дома

«Бавария» проиграла 4 из 5 выездных матчей Бундеслиги против «Майнца».

Команда Венсана Компани проиграла «Майнцу » в гостях со счетом 1:2 в 14-м туре. Это первое поражение мюнхенцев текущем сезоне Бундеслиги.

В 5 последних домашних матчах против «Баварии» в чемпионате Германии «Майнц» одержал 4 победы и один раз уступил.

Ни один другой клуб Бундеслиги, начиная с сезона-2020/21, не побеждал «Баварию» на своем поле чаще.