«Майнц» выиграл у «Баварии» 4 из 5 последних матчей Бундеслиги дома
«Бавария» проиграла 4 из 5 выездных матчей Бундеслиги против «Майнца».
Команда Венсана Компани проиграла «Майнцу» в гостях со счетом 1:2 в 14-м туре. Это первое поражение мюнхенцев текущем сезоне Бундеслиги.
В 5 последних домашних матчах против «Баварии» в чемпионате Германии «Майнц» одержал 4 победы и один раз уступил.
Ни один другой клуб Бундеслиги, начиная с сезона-2020/21, не побеждал «Баварию» на своем поле чаще.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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